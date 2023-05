Alonso larga na primeira fila no GP de Miami, mas vê vitória como improvável

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/05/2023 - 12:31 Compartilhe

Por Steve Keating

MIAMI (Reuters) – Fernando Alonso começará o Grande Prêmio de Miami na primeira fila ao lado do pole position Sergio Perez, dando à Aston Martin a chance de uma vitória, acredita o chefe da equipe, Mike Krack.

Alonso, no entanto, não vê exatamente a mesma oportunidade e espera que Max Verstappen, com sua pilotagem agressiva, fique colado em seus espelhos até o ponto médio da corrida de 57 voltas no circuito temporário de 3,36 milhas (5,41 quilômetros) ao redor do Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins da NFL.

Verstappen e Perez, da Red Bull, têm estado em uma liga própria nesta temporada, vencendo todos os Grandes Prêmios, com três das quatro corridas terminando em primeiro e segundo lugares.

Ainda que os corredores Aston Martins também tenham mostrado bastante ritmo, a aparição de Alonso na primeira fila tem muito a ver com um pouco de sorte para o espanhol combinada com azar para Verstappen.

“A oportunidade está lá se você largar na primeira fila”, assegurou Krack após a classificação de sábado. “Se você começar na primeira fila, seu objetivo deve ser vencer a corrida.

“Temos competidores fortes que não conseguiram se destacar hoje, exceto Sergio, mas vamos tentar dar o nosso melhor.”

(Reportagem de Steve Keating em Miami)

