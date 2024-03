Alonso é o mais rápido no 1º dia de treinos livres do GP da Arábia Saudia de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/03/2024 - 17:55 Para compartilhar:

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), de 42 anos, fez o melhor tempo da segunda sessão e do dia nos treinos livres do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 desta quinta-feira (7), no circuito urbano de Jidá.

Depois de ter sido o segundo mais rápido na primeira sessão, atrás do tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), Alonso foi o único piloto a andar abaixo da casa de 1m29s no dia.

Na segunda sessão, o espanhol foi seguido pelo britânico George Russell (Mercedes) e por Verstappen.

O quarto foi o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ficou à frente da Red Bull de Sergio Pérez, quinto.

O canadense Lance Stroll, companheiro de equipe de Alonso, confirmou o bom momento da Aston Martin e marcou o sexto melhor tempo.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari) foi o sétimo e o heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes), oitavo.

— Resultados das duas sessões de treinos livres do GP da Arábia Saudita de F1 nesta quinta-feira:

– Primeira sessão:

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:29.659 (24 voltas)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:29.845 (24)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:29.868 (23)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:29.939 (23)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:30.030 (24)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:30.164 (24)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:30.231 (26)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:30.236 (21)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:30.580 (18)





Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:30.747 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:30.783 (26)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.917 (25)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:30.945 (27)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:30.966 (27)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:30.977 (22)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.036 (25)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:31.046 (25)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:31.131 (24)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:31.411 (19)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:31.577 (18)

– Segunda sessão:





Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:28.827 (28 voltas)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:29.057 (24)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:29.158 (27)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.180 (25)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:29.300 (27)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:29.336 (27)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:29.455 (26)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:29.504 (22)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:29.528 (29)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:29.594 (27)

Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:29.666 (28)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:29.758 (23)

Zhou Guanyu (CHN/Sauber-Ferrari) 1:29.777 (27)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:29.789 (28)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:29.901 (27)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:29.934 (27)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:29.985 (24)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:30.077 (26)

Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) 1:30.088 (29)

Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) 1:30.153 (27)

