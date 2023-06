Alonso cita ‘baralha incrível com Hamilton’ e sonha em pressionar a Red Bull

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 18:23 Compartilhe

Fernando Alonso terminou o GP do Canadá na segunda posição, apenas atrás de Max Verstappen. Irreverente, o espanhol comemorou a boa corrida realizada neste domingo, mas não deixou de citar a batalha que cravou com Lewis Hamilton, da Mercedes. O britânico ficou em terceiro.

“Foi uma batalha com a Mercedes, e Lewis estava forçando toda a corrida. Não tive uma volta em que eu pudesse relaxar um pouco, então foi uma batalha incrível. No começo eu tinha um pouco mais de ritmo e no final acho que Lewis tinha um pouco mais de ritmo. Foi difícil, uma corrida muito exigente, todas as 70 voltas da qualificação de hoje”, afirmou.

Antes de iniciar a corrida, Alonso esperava pressionar Verstappen, mas foi ultrapassado na largada por Hamilton. No decorrer da corrida, o espanhol conseguiu recuperar a posição, mas já não conseguiu mais buscar a liderança. Apesar disso, exaltou o desempenho da Aston Martin.

“Esperávamos desafiar um pouco mais a Red Bull, mas perdemos uma posição na largada com Lewis. Senti o carro bem, mas estava apenas seguindo as instruções. Espero que isso signifique que temos um pouco mais de ritmo, então no próximo poderemos colocar um pouco mais de pressão em Max”, disse o espanhol.

O segundo lugar deixou Fernando Alonso na terceira posição do Mundial, com 117 pontos. Sérgio Perez, em segundo, tem 126. Max Verstappen é o líder disparado, com 195.

O próximo Grande Prêmio da Fórmula 1 será no dia 2 de julho, às 10 horas (horário de Brasília), na Red Bull King, na Áustria.

