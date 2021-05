Alok se oferece para ajudar famílias carentes retratadas no ‘Profissão Repórter’

O DJ Alok fez uma publicação em seu Twitter, na madrugada desta quarta-feira (19), em que dá a entender que dará algum tipo de ajuda às famílias retratadas no programa “Profissão Repórter” desta terça (18).

Alok comentou o jornalístico comandado por Caco Barcellos que contou a história de famílias que têm encontrado dificuldades para sobreviver durante a pandemia com o dinheiro do auxílio emergencial.

Com novos valores, o benefício de 2021 é dividido em quatro parcelas mensais, que pode variar entre R$ 150 a R$ 375. Em 2020, o valor pago pelo governo foi de R$ 600.

Em uma das publicações, Alok comenta: “Profissão Repórter de hoje tá muito forte! Muito triste, mas muito necessário. Por favor @profreporter me passa o contato dessas famílias que vocês acompanharam no programa de hoje!”

Em outra publicação, Alok comenta um tuíte do perfil do programa na rede social, no qual é mostrado um trecho de uma das reportagens em que mostra a venda de lugares na fila para o saque do auxílio em Salvador.

“Parabéns pela reportagem de hoje! Mandei mensagem pra vocês. Por favor, peço que me respondam. Obrigado!”, disse o DJ.

Em outra postagem, Alok diz que o programa exibido nesta terça deveria ser reprisado nesta quarta, no horário nobre da Globo.

