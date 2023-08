Alok rebate teorias de pacto anticristo em show gratuito no Rio: ‘Preciso me defender’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 9:35 Compartilhe

A apresentação do DJ Alok na praia de Copacabana (RJ) para o Show do Século, na noite de sábado, 26, contou com drones, fogos de artifício e homenagem ao MC Marcinho, que morreu após sofrer falência múltipla dos órgãos. Contudo, o palco inovador, em formato de uma pirâmide de 30 metros, dividiu opiniões e resultou em teorias de que o artista seria anticristo.

No Instagram, Alok fez um vídeo rebatendo as acusações, após a repercussão do assunto nas redes sociais. “Parece até brincadeira, mas agora estão me associando a várias teorias conspiratórias, teorias malucas, e eu nem ia vir aqui, galera, mas a minha sogra recebeu esses vídeos hoje no WhatsApp, então eu peço até desculpas, mas eu preciso vir aqui me defender”, começou o DJ.

Alok pontuou que foi contratado para fazer o show gratuito em comemoração aos 100 anos do Hotel Copacabana Palace, na mesma data em que ele completava 32 anos de idade. “Foi quando me apresentaram a ideia de fazer o show em um palco em formato de pirâmide, e eu achei super legal. Perguntei o porquê, e falaram que a pirâmide simboliza resistência. A gente está falando de 100 anos de Copacabana Palace e olhando para os próximos 100. Além disso, eu achei incrível a ideia de tocar em um palco 360º, com uma visão ampla de toda [a praia] de Copacabana”, explicou.

Ele, então, negou a repercussão de ser anticristo e ter um “pacto” com 26 de agosto, data que ocorreu a apresentação gratuita. “Desisto, desisto. Cara, é tão louco… Será que as pessoas esqueceram que eu casei aos pés do Cristo? Parece piada, mas não é. Por incrível que pareça, eu não consigo entender até onde vai a cabeça das pessoas. Eu escolhi a data de 26 de agosto, porque é meu aniversário de 32 anos”, disse indignado.

Por fim, o DJ refletiu: “Quero convidar você, que está com tempo sobrando para ficar divulgando vídeo de teoria de conspiração a meu respeito, para divulgar o que realmente importa”.

