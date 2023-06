Alok ganha programa na rádio oficial do Tomorrowland

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2023 - 12:39 Compartilhe

Consagrado entre os melhores DJs do mundo, Alok é uma das atrações confirmadas do Tomorrowland Brasil, em outubro, em São Paulo. O artista, que também se apresentará na versão belga do evento, foi anunciado também como residente mensal na rádio oficial do festival de música eletrônica.

O programa, intitulado “Alok Infinite Experience”, vai ao ar toda primeira sexta-feira do mês na One World Radio e pode ser ouvido por mais de 130 países por meio do site do Tomorrowland, bem como no aplicativo do evento.

Com duração de uma hora cada episódio, o artista promete apresentear aos fãs um set que perpassa por diversas influências musicais que o levou a ser considerado o principal DJ sulamericano do mundo.

Vale destacar que a edição brasileira do festival acontecerá no Parque Maeda, em Itu, interior do estado de São Paulo, entre os dias 12 a 14 de outubro. Alok está entre as principais atrações para o dia de encerramento do Tomorrowland Brasil. Ingressos para o evento esgotaram em três horas.

