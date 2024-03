Alok ativará super laser em Sorocaba para anunciar show audiovisual

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/03/2024 - 13:46 Para compartilhar:

Mais de quinze mil pessoas já conferiram ao vivo o Alok Infinite Experience (AIE), show autoral de Alok repleto de tecnologia e iluminação sincronizadas com um conteúdo desenvolvido exclusivamente para o DJ brasileiro. Agora chegou a vez de Sorocaba, no dia 23 de março, vivenciar toda a estrutura sonora, visual e sensorial de AIE.

“Experiências visuais em shows são tão importantes quanto a música hoje em dia. Embora os DJs sempre canalizem suas energias apenas por meio da música, eu queria encontrar uma maneira de levar minhas apresentações para o próximo nível e me comunicar melhor com o público usando luz, vídeo e animação 3D”, diz Alok.

Sempre em busca de trazer inovações, mudar a perspectiva de experimentar um show artístico, o quarto melhor DJ do mundo se autodesafia no AIE. Depois de quebrar o recorde de número de lasers utilizados em uma apresentação nacional, trazer a mesma tecnologia 4D interativa de Star Wars para sua live, o artista desenha um show novo não apenas no formato, mas também na intenção de uma apresentação que se adeque a grandiosidade do AIE com os equipamentos de luzes que se propõe a criar efeitos e atmosferas diferentes para cada parte do show, além de um telão de led que vai levar o público a um passeio pelas imagens que dialogam com as batidas frenéticas de um dos artistas brasileiros mais ouvidos no mundo. Tudo sob o mote de celebrarmos o simples fato de existirmos!

O local escolhido para realizar o show foi a UZNA, uma das maiores arenas cobertas do Brasil, que comporta oito mil pessoas e oferece uma área de 6 mil metros quadrados para comportar todo o aparato tecnológico e cenográfico de Alok.

Com as vendas dos ingressos já iniciadas pelo site oficial, na noite desta terça-feira (12), lasers vão iluminar o céu de Sorocaba a partir de um prédio de 40 andares. Os feixes poderão ser vistos de diversos pontos da cidade por aproximadamente duas horas. Aqueles que registrarem o momento e postarem em suas redes sociais marcando @alokaie, concorrerão a prêmios divulgados no perfil oficial do evento.

Alok Infinite Experience é um projeto idealizado por Alok, com objetivo de celebrar a vida numa ode musical que perpassa diversos momentos de sua trajetória artística e apresentar novidades da cena eletrônica pelo mundo.

Além de Sorocaba, Alok Infinite Experience já passou por São Paulo, Salvador e Belo Horizonte.

Serviço – AIE

Data: 23/março

Endereço: UZNA – Av. Liberdade, 5005 – Éden, Sorocaba – SP, 18087-170

Site: Alok Infinite Experience

Instagram: @ALOKAIE

