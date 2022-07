Aloisio Chulapa se joga na piscina após São Paulo se classificar na Copa do Brasil contra o Palmeiras

O São Paulo eliminou o rival Palmeiras e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o Tricolor perdeu no tempo normal, mas bateu o Alviverde nos pênaltis. Quem comemorou bastante foi o ex-atacante Aloisio Chulapa, que pulou na piscina após a classificação. O ex-jogador defendeu o São Paulo de 2005 a 2008 e conquistou vários títulos com o clube.

Chulapa na piscina após classificação do São Paulo (Reprodução)

