Aloísio ‘Boi Bandido’ saca arma de brinquedo em treino do América-MG para fugir de trote

O atacante Aloísio “Boi Bandido”, do América-MG, deu um baita susto nos colegas de elenco nesta terça-feira. O jogador sacou uma arma de brinquedo durante o treino da equipe do técnico Vagner Mancini para fugir de um trote de aniversário preparado pelos companheiros. O jogador está completando 35 anos e a cena foi vista como brincadeira pelos outros atletas. O América não se pronunciou sobre o caso.

O vídeo da brincadeira foi postado pelo próprio jogador em sua conta oficial no Instagram. Nas imagens, é possível ver os jogadores do América fazendo um “corredor polonês” para Aloísio passar. Para fugir dos tapas, habituais da brincadeira, o atleta apontou uma arma falsa para os companheiros, que saíram correndo logo em seguida.

Revelado pelo Grêmio, Aloísio teve passagem importante pelo São Paulo. Com a camisa tricolor, o jogador marcou 22 gols em 2013, dividindo a artilharia daquela temporada com Luís Fabiano. O jogador ficou pela raça demonstrada dentro das quatro linhas e foi apelidado pela torcida de “Boi Bandido”, nome do touro de rodeio que ficou conhecido no Brasil por causa da novela “América”, da TV Globo.

O nome “Boi Bandido”, inclusive, foi o escolhido pelo jogador na hora de se naturalizar chinês, em 2019, quando passou a se chamar Luo Guofo. No país asiático, atuou por quatro times diferentes: Shandong Luneng, Hebei China Fortune, Guangdong S. Tigers e Guangzhou Evergrande. Ele foi convocado pela primeira vez para a seleção chinesa em 2021.

O América-MG está em 18º na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com apenas oito pontos. O próximo compromisso do time mineiro será nesta quinta-feira, contra o Grêmio, às 19h, pela 11ª rodada. A equipe de Belo Horizonte está em terceiro em sua chave na Copa Sul-Americana e ainda briga por uma vaga na próxima fase.

