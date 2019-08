Alô, torcida do Flamengo! Conmebol divulga preços de ingressos para a final da Libertadores

Santiago – Na manhã desta quarta-feira, a Conmebol divulgou os preços dos ingressos para a grande final da Copa Libertadores da América, que será disputada em Santiago, no Chile, dia 23 de novembro. Será a primeira decisão no novo formato, em jogo único e campo neutro, no Estádio Nacional da capital chilena.

Para a final, os ingressos serão divididos em três categorias e os preços variam de R$ 322 reais a R$ 1007, de acordo com a cotação atual. Na primeira, Tribuna Pacífico, o valor é de R$ 1.007 reais. A segunda é a Tribuna Andes, que varia de R$ 403 a R$ 604 reais. E a terceira é a Galeria Norte/Sul, ao preço de R$ 322 reais, que ficará reservada para os torcedores das duas equipes que chegarem à final.

A pré-venda começa no dia 30 de agosto e vai até 14 de setembro ou até durar o estoque de ingressos. O registro dos torcedores podem ser feitos a partir desta quarta-feira. Vale lembrar que uma o Brasil certamente terá um representante na final da Copa Libertadores, visto que quatro equipes do país estão no mesmo lado da chave das quartas de final.