Almoço reúne Silvio de Abreu e grandes nomes da teledramaturgia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2023 - 9:05 Compartilhe

O ator Marcelo Médici usou seu Instagram na noite deste domingo, 30, para registrar um encontro entre diversos nomes de peso da teledramaturgia brasileira na casa de Silvio de Abreu. Na foto publicada, estão presentes ao lado do autor Fernanda Montenegro, Glória Menezes, Tony Ramos, Gloria Pires, Edson Celulari, Natália do Vale e Marcelo Médici, além da diretora Denise Saraceni, da produtora Gogoia Sampaio e de Karin Roepke, mulher de Celulari.

“Pareço humilde, mas olha o peso dessa foto! Almoço delicioso dos meus queridos Maria Célia [mulher do autor] e Silvio de Abreu”, escreveu Médici na legenda da imagem. Silvio de Abreu é autor de novelas marcantes da Globo, como Guerra dos Sexos, Rainha da Sucata, Torre de Babel, Belíssima, Passione, Babilônia e A Lei do Amor, muitas das quais com os nomes citados em seu elenco.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias