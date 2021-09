Allyson comemora ótima fase no Bandirma, da Turquia Brasileiro atuou no Bnei Yehuda, de Israel, por cinco anos e chegou à Turquia recentemente

Hoje vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre a ótima fase que vive com a equipe turca. Feliz com o crescimento que teve em seu primeiro ano no país, o jogador revelou estar motivado para continuar crescendo.

– Venho trabalhando muito para continuar crescendo de produção e para atingir meus objetivos com a camisa do clube. Para um primeiro ano no clube e no país, as coisas estão acontecendo muito rápido e isso me deixa feliz – disse.

Allyson falou sobre o desejo do grupo em evoluir na temporada.

– Vamos continuar trabalhando para crescermos de produção e para mantermos um ritmo forte durante a temporada. Estamos muito focados nisso – completou.

