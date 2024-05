Allos: Vendas nos shoppings no 1º trimestre subiram 8,3%, para R$ 9 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 21:31 Para compartilhar:

As vendas nos shoppings da Allos totalizaram R$ 9 bilhões no primeiro trimestre de 2024, expansão de 8,3% em relação ao mesmo período de 2023, considerado a mesma base de empreendimentos no portfólio.

Segundo a companhia, esse resultado foi impulsionado pelas ações de renovação de mix de lojistas, investimentos em revitalizações e aprimoramentos, além de realização de eventos que atraíram o público.

As vendas nas mesmas lojas cresceram 6,1%, enquanto aluguel nas mesmas lojas aumentou 4,2% na comparação anual.

A companhia assinou 150 contratos de locação nos shoppings, representando uma área de 21,0 mil m?.

A ocupação dos shoppings recuou de 96,8% um ano antes para 96,3% no começo de 2024. Nesse período, o custo de ocupação para os lojistas baixou de 11,5% para 11,1%. E a inadimplência líquida caiu de 4,6% para 3,6%.