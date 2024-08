Allos tem lucro líquido de R$ 320,9 milhões no 2º trimestre, alta anual de 163,9%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 19:31 Para compartilhar:

A Allos, grupo de shoppings resultante da fusão entre Aliansce Sonae e BrMalls, reportou lucro líquido de R$ 320,9 milhões no segundo trimestre de 2024, alta de 163,9% em relação ao mesmo período de 2023, considerando a base proforma.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 442,4 milhões, crescimento de 1,9% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda recuou 1,3 ponto porcentual, para 71,2%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 312,1 milhões, avanço de 33,4%, enquanto a margem FFO teve um aumento de 11,1 pontos porcentuais, para 50,2%.

A receita líquida totalizou R$ 621,6 milhões, alta de 3,8%. Já as receitas com mídia somaram R$35 milhões no trimestre, aumento de 25,1%, atingindo 5,2% do total de receita bruta da companhia.

Até junho de 2024, a Allos recebeu mais de R$ 1,8 bilhão referente aos desinvestimentos anunciados, fechando o trimestre com alavancagem de 1,5 vez a dívida líquida pelo Ebitda.