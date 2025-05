Allos tem lucro líquido de R$ 242,1 milhões no 1º trimestre, salto de 304% em um ano

A Allos teve lucro líquido de R$ 242,1 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma alta de 304% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado foi impulsionado pelo ganho apurado na venda de participações em shoppings, bem como pelo crescimento dos negócios.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 443,2 milhões, alta de 5% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda baixou 0,2 ponto porcentual, para 71,7%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 274,7 milhões, aumento de 3,8%, enquanto a margem FFO teve um recuo de 0,6 ponto porcentual, para 44,4%%.

A receita líquida totalizou R$ 618,3 milhões, avanço de 5,3%. Esse crescimento foi puxado pela receita de locação, de R$ 462,5 milhões, alta de 3,6%, que se beneficiou da melhora no mix de lojistas e da correção dos contratos.

Além disso, a receita de estacionamentos nos shoppings chegou a R$ 116,5 milhões, alta de 9,4%, enquanto a receita de serviços foi de R$ 79,1 milhões, crescimento de 7,2%.

Por sua vez, as despesas com vendas, gerais e administrativas subiram 4,7%, patamar abaixo da inflação, para R$ 114,8 milhões.

Um destaque foi que a Allos reportou um ganho de R$ 81 milhões na linha de ‘outras receitas’. Essa linha contou com o resultado positivo de R$ 90,3 milhões com alienações de participações já anunciadas (Carioca Shopping, Tijuca e Plaza Sul). Por outro lado, teve uma despesa de R$ 6,2 milhões com plano de alinhamento e retenção em virtude da fusão entre Aliansce e BrMalls.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 120,5 milhões, que foi maior na comparação anual, devido ao aumento dos juros no País.

A Allos fechou o trimestre com dívida líquida de R$ 3,516 bilhões e uma alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) de 1,8 vez.