Allos tem lucro líquido de R$ 235,310 milhões no 4º trimestre, alta de 30,5%

A Allos, grupo de shoppings resultante da fusão entre Aliansce Sonae e BrMalls, teve lucro líquido de R$ 235,310 milhões no quarto trimestre de 2023, alta de 30,5% ante o mesmo período de 2022, conforme balanço publicado há pouco.

Os dados de um ano antes estão no critério pro forma e consideram o ajuste linear dos aluguéis.

A melhora do resultado foi puxada pelo aumento das receitas de locação de espaços nos shoppings, estacionamentos e serviços, acompanhada de um menor nível de provisionamento em função da queda em inadimplência.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 566,299 milhões, crescimento de 11,9% na mesma base de comparação anual. A margem Ebitda cresceu 2,9 pontos porcentuais, para 74,2%.

O FFO (lucro líquido excluindo depreciação, amortização e efeitos não caixa) chegou a R$ 432,625 milhões, avanço de 15,1%, enquanto a margem FFO teve um aumento de 4,5 pontos porcentuais, para 52,9%.

A receita líquida totalizou R$ 763,072 milhões, alta de 7,5%.

A receita com locação de espaços nos shoppings cresceu 3,5%, para R$ 639,661 milhões, devido a uma melhora no mix de lojistas e atração de satélites para áreas retomadas, segundo a companhia.

A receita de estacionamentos aumentou 20,5%, chegando a R$ 141,009 milhões, devido, principalmente, à alta do valor das tarifas. A linha de receitas com serviços teve leve baixa de 0,7%, para R$ 81,009 milhões.

As despesas com vendas, gerais e administrativas subiram 8,4%, para R$ 134,004 milhões, por conta de mais gastos com remuneração variável de colaboradoras e reajustes em salários.

A Allos também reportou R$ 106,611 milhões na linha de “outras despesas”, influenciada por um conjunto de fatores, com laudo para fusão, despesas com retenção de talentos, programa de incentivo, entre outros.

Outro ponto que ajudou bastante no aumento do lucro no trimestre foi o resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras). Esta linha gerou uma despesa de R$ 111,665 milhões, que foi 45,6% menor na comparação anual.

A Allos fechou 2023 com dívida líquida de R$ 3,892 bilhões, e uma alavancagem (medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda) de 2 vezes.

