Allos: Expansões de Tijuca, Mooca, Plaza Niterói, Franca e Taboão estão em aprovação

A Allos já desenvolveu os projetos de expansão dos shoppings Tijuca, Mooca, Plaza Niterói, Franca e Taboão, que agora estão em fase de aprovação, informou o presidente da companhia, Rafael Sales, durante teleconferência com investidores e analistas. Ele não deu prazo para que esses projetos saiam do papel de fato.

Neste ano, a Allos dará início à expansão do Shopping Leblon, no Rio, com acréscimo de área para instalação de novas lojas e previsão de inauguração em 2025. Além disso, o grupo tem obras em andamento para revitalização do Parque Dom Pedro e do Shopping da Bahia, que vão gerar área para lojas satélites.

“Temos que tomar cuidado para não atrapalhar a operação dos shoppings. Estamos caminhando com expansões pontuais, pensando em adicionar operações que o consumidor quer e precisa”, disse Sales.

O presidente da Allos reiterou que a companhia trabalha com a premissa de que os aportes anuais com revitalização e expansão de empreendimentos gire em torno de 8% do resultado operacional líquido (NOI). “A ideia é ter os shoppings sempre atualizados, para não ter que fazer grandes obras de reformas de uma vez, contou. “Não espero que tenhamos uma diferença de dinheiro muito grande nessa linha de revitalização”.

