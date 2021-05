Alliar aprova programa de recompra de até 3,95% das ações em circulação

O conselho de administração da Alliar aprovou um novo programa de recompra de até 1.730.000 ações, o que representa aproximadamente 3,95% do total de ações ordinárias em circulação.

Segundo a companhia, o objetivo é viabilizar a concessão de ações restritas no âmbito de plano de remuneração baseada em ações, para eventual pagamento de valor de aquisições de empresas e para manutenção em tesouraria, sem redução de capital.

O programa, que teve início nesta quinta-feira, 27, e deve se estender até 25 de novembro de 2022, contará com recursos oriundos da conta “reserva de capital” da companhia.

As operações de aquisição serão realizadas no pregão da B3, com intermediação do Bank of America (BofA), Itaú Corretora e XP.

