Allianz Parque é autuado após aglomeração em jogo contra Red Bull Bragantino

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo autuou o Allianz Parque pelo descumprimento das regras de combate à Covid-19, devido à aglomeração promovida na partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada pelo UOL.

Com isso, o estádio do Verdão pode receber uma multa, caso o processo seja indeferido. A ação, no entanto, ainda está em curso e o clube pode entrar com um recurso.

Além do Verdão, Corinthians e o São Paulo também foram autuados pelo órgão governamental.

– Os estádios Neo Química Arena, Morumbi e Allianz Parque foram autuados por permitir aglomeração em seus estabelecimentos durante os jogos dos dias 5, 7 e 9/10, respectivamente. No momento, as atuações estão em curso e são passíveis de recursos, que serão analisados e poderão resultar em multa se houver indeferimento. Todos os cidadãos e estabelecimentos, incluindo estádios, devem zelar pela proteção individual e coletiva. A manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais, que incluem o uso de máscara, evitar aglomeração, seguem cruciais para prevenção contra Covid-19 – disse a Secretaria de Estado da Saúde.

