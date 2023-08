Alliança Saúde conclui aquisição do Cepem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/08/2023 - 15:57 Compartilhe

A Alliança Saúde (antiga Alliar) anunciou a conclusão da aquisição do Centro de Pesquisas da Mulher (Cepem), em sua segunda operação focada no Rio de Janeiro. A iniciativa acontece na esteira da compra da ProEcho, também especializada no diagnóstico por imagem na cidade.

A aquisição do Cepem foi realizada por meio da Hemera, subsidiária do Fundo Fonte de Saúde (acionista controlador da companhia), com quem a Alliança celebrou acordo de exclusividade, que contempla condições para aquisição do Cepem e da ProEcho.

Com a conclusão do negócio, tanto a Cepem como a ProEcho passam a ser controladas diretas da Hemera e indiretas do FIP Fonte Saúde.

“A Alliança entende que a aquisição da ProEcho poderá contribuir para expansão de sua atuação no mercado da saúde no Estado do Rio de Janeiro. Por sua vez, a compra da CEPEM, clínica da mulher, poderá significar o ingresso da companhia no mercado de serviços de diagnóstico por imagem e análises clínicas destinadas à saúde da mulher, bem como permitirá aumentar o seu faturamento e geração de caixa ao expandi-lo em todo território nacional, inclusive nas cidades onde a companhia já desenvolve suas atividades”, diz comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários.

A expectativa da empresa é liderar o segmento de saúde feminina no Estado e alcançar, apenas no Rio de Janeiro, a receita de R$ 200 milhões em 2024, o que o colocaria em destaque entre as demais praças onde a Alliança opera.

“Aliada à ProEcho, a aquisição do Cepem representa o ingresso da Alliança tanto no Rio de Janeiro, que é um estado muito estratégico para nós, como no mercado de diagnósticos focado no público feminino, que consideramos uma prioridade. Esse closing reflete como a saúde da mulher é um tema muito caro a nós e mostra as possibilidades de expansão que temos para todo território nacional, inclusive onde já possuímos atividades”, afirma Isabella Tanure, vice-presidente do Conselho de Administração da Alliança Saúde.

