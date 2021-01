Allan revela surpresa dos jogadores do Galo com saída de Mattos O volante comentou que o grupo soube da saída do agora ex-diretor de futebol por postagens em redes sociais

A demissão de Alexandre Mattos do cargo de diretor de futebol do Atlético-MG, consumada pela nova diretoria do clube, na segunda-feira, 4 de janeiro, pegou de surpresa os jogadores do elenco alvinegro.

O volante Allan, em entrevista na manhã desta terça-feira, 5 de janeiro, na Cidade do Galo, revelou que os atletas souberam da saída do executivo pelas redes sociais, externando a incredulidade do grupo com o fato.

– Sobre o Alexandre, foi uma mudança que não ficamos sabendo. Soubemos por rede social. Ficamos surpresos por ter sido ‘do nada’, vamos assim dizer, para a gente. Todos nós agradecemos a ele pelo o que ele fez nesse pouco tempo, desejamos boa sorte, e isso não cabe a nós. Agora é esperar para ver quem vai ser o próximo e dar continuidade ao trabalho-disse.

CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE A

E MAIS:

Mattos ficou no Galo de março até o fim de dezembro de 2020 e tinha contrato até o término de 2021. Porém, a nova diretoria, comandada por Sérgio Coelho, optou por rescindir o vínculo com o dirigente.

O nome mais cotado para assumir a diretoria de futebol do Atlético é o de Rodrigo Caetano, que deixou o Internacional recentemente. O executivo é esperado esta semana em Belo Horizonte. E, Allan, sabendo da possibilidade de ter um novo diretor, teceu elogios a Caetano.

– Ouvi dizer sobre o Rodrigo Caetano sim, comentários rolaram. Não conheço ele pessoalmente, apenas por pessoas mais próximas que falam que ele é um baita cara, um grande profissional e se vier, será para nos ajudar, que é o que precisamos. A gente precisa de um cara sério, que venha para acrescentar. Estaremos felizes e vamos buscar dar continuidade no trabalho-completou.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também