Allan é expulso e Galo fica sem o volante para o duelo com o Coritiba O jogador deu uma entrada forte em Daniel Alves e levou o cartão vermelho, o 3º em 2020

O volante Allan foi expulso na derrota do Atlético-MG por 3 a 0 para o São Paulo, nesta quarta-feira, 16 de dezembro, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e não poderá estar em campo no duelo do time mineiro contra o Coritiba, dia 26 de dezembro, contra o Coritiba, no Mineirão.

Allan foi excluído de campo após levar o segundo cartão amarelo. Os dois cartões foram aplicados ao jogador em um intervalo de apenas sete minutos. O primeiro, aos 22 minutos do segundo tempo por ter entrado em discussão com Tchê Tchê. O outro, foi aos 29, quando cometeu falta em Daniel Alves no meio-campo.

Após a expulsão, o Galo sofreu mais dois gols, culminando na derrota para o Tricolor por 3 a 0, reduzindo drasticamente suas chances de título. Foi a terceira expulsão de Allan em 2020.

