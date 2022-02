Allan Aal fala sobre a pressão em cima do seu trabalho no CRB Treinador é alvo de críticas da torcida e pode ser desligado do clube devido a pressão nos bastidores

Depois de muito ‘ensaio’ a pressão finamente entrou e tomou conta do ambiente do CRB, que ficou no empate por 1 a 1 com o Campinense pela Copa do Nordeste.

– VEJA A TABELA DA SÉRIE B

Questionado pelos torcedores por conta das decisões que tem tomado, o técnico Allan Aal não fugiu das perguntas e falou sobre a sua situação.

‘É uma pergunta que talvez tinha que ser feita para a diretoria. Mas eu continuo sendo confiante no meu trabalho. É óbvio que, quando os resultados não aparecem, mesmo em um curto espaço de tempo, a responsabilidade maior é do treinador. E tem que ser assim, tem que ser dessa maneira porque você tira a confiança dos atletas, né? Você como um treinador, como um líder, transferir responsabilidade nesse momento é uma coisa que fugiria daquilo que eu acredito no futebol e, principalmente, fugiria da minha personalidade’, afirmou, antes de completar:

‘Eu sou o responsável, eu sou o que tem que ser cobrado mesmo, eu sou o cara que, se eu sentir que o problema sou eu, eu sou o primeiro a expor isso, até pelo carinho que eu tenho e respeito com a diretoria, com a presidência e, principalmente, com a torcida. Essa é a primeira coisa que eu analiso sempre, mas sei que o time tem margem pra evoluir mesmo em pouco espaço de tempo e vamos continuar trabalhando. No futebol, ninguém tá protegido, nem eu, nem a diretoria, nem ninguém, porque a cobrança é normal, ainda mais em uma equipe grande como o CRB, que tem uma expectativa grande pra esse ano também. Então isso aí de continua no cargo a gente deixa o tempo responder’.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais