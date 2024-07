Allan Aal confia em reação do Guarani no returno da Série B: ‘Somos capazes’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 20:56 Para compartilhar:

Anunciado na segunda-feira, Allan Aal concedeu, nesta terça, suas primeiras palavras como novo técnico do Guarani. Feliz em retornar ao clube que já comandou em 2021, ele demonstrou confiança na recuperação do time, mas frisou que é preciso pensar jogo a jogo.

“É uma honra muito grande e um orgulho vestir a camisa do Guarani novamente. Sei da grandeza do clube e da torcida. Será um trabalho visando jogo a jogo para reverter a situação. Cada partida será uma decisão, uma final”, explicou.

No domingo, Allan Aal assistiu ao jogo do Guarani no qual venceu o Brusque por 1 a 0, em Campinas, e fez elogios ao elenco. “Mostramos no último jogo que somos capazes. Vamos trabalhar em cima dessa mentalidade para desenvolver e evoluir cada vez mais. Temos capacidade no elenco e temos que ter o trabalho do tamanho que é o Guarani. É isso que vamos exigir.”

Para o novo treinador, o time precisa de bons resultados para trazer de volta o apoio do torcedor. “A história do Guarani é muito grande e a camisa é muito pesada. Isso tem que fazer a diferença para nós neste segundo turno. No próximo jogo, mesmo fora de casa, temos que ter essa sinergia com o nosso torcedor.”

A vitória do domingo encerrou um jejum de 13 jogos do Guarani, sendo oito derrotas e cinco empates. Com a segunda vitória na competição, ainda está na lanterna (20º), mas com 11 pontos, dois a menos do que o Ituano, 19º com 13, e oito a menos do que a Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, em 16º com 19.

O Guarani volta a campo apenas na terça-feira (dia 6), às 21h, quando visita o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 19ª e última rodada do primeiro turno. O adversário ocupa o sétimo lugar com 26 pontos.