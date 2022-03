Alívio duplo: classificação rende mais de R$ 1 milhão ao Vasco Em jogo sofrido, Cruz-Maltino garantiu R$ 750 mil, além dos R$ 620 pela participação na primeira fase da Copa do Brasil; O próximo adversário será a Juazeirense, da Bahia

Foi difícil, o time jogou mal, mereceu até perder. Mas o Vasco venceu a Ferroviária, nesta quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil, e garantiu R$ 1.370.000,00 em premiações pagas pela CBF. O atacante Raniel, ainda no primeiro, marcou o gol da vitória, de cabeça, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara.

Disputar a primeira fase garante R$ 620 mil. Participar da segunda faz o clube abocanhar mais R$ 750 mil. O próximo adversário do Vasco é a Juazeirense, clube que enfrentou na estreia da Copa do Brasil em 2019, e avançou ao empatar por 2 a 2.

Segundo o regulamento da competição nacional, caso persista o empate no jogo único, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis. Nesta quarta, o Vasco saiu de campo com a vitória, mas também tinha a vantagem do empate por estar à frente do adversário no ranking da entidade.



+ Confira e simule a tabela da Copa do Brasil

Cabe salientar que nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, a premiação depende do grupo em que o clube está inserido. Dos três blocos, o Vasco está no último, junto com aqueles que recebem o menor valor. Da terceira fase em diante, a cota é fixa independente do grupo em que o clube estava.

+ Confira e simule a tabela da Copa do Brasil

O próximo compromisso do Vasco na temporada será no domingo, às 16h, contra o Flamengo, no Nilton Santos, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Zé Ricardo tentarão vencer o primeiro clássico no ano, visto que foram derrotados por Botafogo e Fluminense.

E MAIS:

CONFIRA A DIVISÃO DOS TRÊS GRUPOS DE PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

Grupo I (O quinze primeiros colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2022)

América (MG), Athletico (PR), Atlético (MG), Bahia (BA), Ceará (CE), Corinthians (MG), Cruzeiro (MG), Flamengo (RJ), Fluminense (RJ), Fortaleza (CE), Grêmio (RS), Internacional (RS), Palmeiras (SP), Santos (SP) e São Paulo (SP).

Grupo II (Outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro)

Atlético (GO), Avaí (SC), Botafogo (RJ), Coritiba (PR), Cuiabá (MT), Goiás (GO), Juventude (RS) e Red Bull Bragantino (SP).



Grupo III (times das outras divisões)

ABC (RN), ASA (AL), Alagoinhas (BA), Altos (PI), Anápolis (GO), Azuriz (PR), Bahia de Feira (BA), Brasil (RS), Brasiliense (DF), Botafogo (SP), Campinense (PB), Cascavel (PR), Castanhal (PA), Chapecoense (SC), Ceilândia (DF), Costa Rica (MS), CRB (AL), Criciúma (SC), CSA (AL), Ferroviária (SP), Ferroviário (CE), Figueirense (SC), Fluminense (PI), Globo (RN), Glória (RS), Guarani (SP), Humaitá (AC), Icasa (CE), Juazeirense (BA), Lagarto (SE), Londrina (PR), Manaus (AM), Maricá (RJ), Mirassol (SP), Moto Club (MA), Náutico (PE), Nova Iguaçu (RJ), Nova Venécia (ES), Novorizontino (SP), Paraná Clube (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Porto Velho (RO), Portuguesa (RJ), Pouso Alegre (MG), Oeste (SP), Operário (PR), Operário (MT), Real Noroeste (ES), Remo (PA), Rio Branco (AC), Salgueiro (PE), Sampaio Correa (MA), São Raimundo (RR), São Raimundo (AM), Sergipe (SE), Sousa (PB), Sport (PE), Tocantinópolis (TO), Tombense (MG), Trem (AP), Tuna Luso (PA), TunTum (MA), União (MT), URT (MG), Vasco da Gama (RJ), Vitória (BA), Vila Nova (GO) e Volta Redonda (RJ).

E MAIS:

Saiba mais