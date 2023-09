"Alívio": cresce número de rinocerontes na África

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 24/09/2023 - 6:31 Compartilhe

População de rinocerontes-brancos no continente, que estavam à beira da extinção, subiu pela primeira vez em uma década. Mas caça ilegal continua sendo uma ameaça.O número de rinocerontes na África aumentou no último ano, segundo dados da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

A população de rinocerontes que vivia na África no final de 2022 foi estimada em mais de 23 mil indivíduos, 5% a mais do que no ano anterior, de acordo com a IUCN.

O grupo disse que a alta no número mostra que as medidas para proteger os rinocerontes estavam tendo um impacto, mas alertou para a ameaça contínua da caça ilegal.

A importância da população de rinocerontes

Manter as populações de rinocerontes saudáveis é crucial para garantir a biodiversidade, afirmam os conservacionistas. "Eles criam habitats para outras espécies, oferecendo oportunidades para futuras opções de restauração e renaturalização", explicou a IUCN em um comunicado.

Os rinocerontes também impulsionam o turismo e, portanto, são um fator econômico importante para a população local, de acordo com os especialistas.

Os números recentes mostram que a população de rinocerontes-brancos da África cresceu pela primeira vez em uma década. A espécie foi "retomada da beira da extinção", disseram os ambientalistas do World Wide Fund For Nature (WWF).

"Com essas boas notícias, podemos dar um suspiro de alívio pela primeira vez em uma década. No entanto, é imperativo consolidar e aproveitar ainda mais essa evolução positiva e não baixar a guarda", disse Michael Knight, da IUCN.

Rinocerontes asiáticos em risco de extinção

A recuperação dos rinocerontes da África eleva as estimativas da população global do animal para cerca de 27 mil, ainda muito distante dos mais de 1 milhão que viviam somente na África há apenas 150 anos, de acordo com os números da WWF.

As populações de rinocerontes em todo o mundo foram fortemente dizimadas por décadas de caça ilegal. Mais de 500 rinocerontes foram mortos ilegalmente na África em 2022, pois seu chifre ainda é muito procurado como medicamento em países asiáticos.

A Ásia também é o lar das duas espécies mais ameaçadas de extinção, o rinoceronte de Javan e o rinoceronte de Sumatra. Restam menos de 80 indivíduos de cada espécie.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias