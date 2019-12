Aliviado com Atlético-MG na elite, Fábio Santos vibra com gol em ex-clube

O elenco do Atlético Mineiro está aliviado, pois garantiu a permanência na elite do Campeonato Brasileiro neste domingo, no Independência, em Belo Horizonte. O lateral-esquerdo Fábio Santos foi o autor do segundo gol na vitória por 2 a 1 diante do Corinthians, clube onde foi multicampeão.

Apesar de a chance de queda do clube mineiro fosse mínima, o jogador de 34 anos afirmou que era um “coisa chata”, que incomodava. Apesar do alívio, ele não se esqueceu dos erros cometidos durante a temporada e compreendeu a cobrança da torcida.

“Foi um ano meio complicado, com jogos levando gols no fim. É um ano de aprendizado e ninguém queria passar por isso. É por isso que a torcida cobra tanto, eles sabem da qualidade do grupo. Foi uma importante vitória porque acabamos com as chances de queda e vamos buscar por vaga na Sul-Americana. Acabamos com esse 1% de chance, que é uma coisa chata pra caramba”, disse o jogador, que teve passagem marcante pelo Corinthians entre 2011 e 2015, conquistando o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes, entre outros títulos.

Sobre a cobrança do pênalti que decretou a vitória contra o ex-companheiro Cássio, ele comentou sobre o duelo com o goleiro. “A gente treina para chegar em campo e fazer o melhor, além de dar confiança. Acho que sempre é mais difícil quando você tem pela frente um goleiro da qualidade do Cássio. Eu joguei lá muito tempo, fiz história no Corinthians e respeito muito o clube e seus jogadores”, revelou.

Para o capitão, o time está mais aliviado e agora pode pensar em buscar os seis pontos que restam nas duas últimas rodadas. Mas ele fez um mea culpa: “Foi um ano ruim e nós sabíamos. Um time da grandeza do Atlético jamais poderia estar lutando para se manter na elite, mas sim, estar brigando pelo título”, completou.

Com 45 pontos, o Atlético não pode mais ser superado pelo rival Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 36 pontos. Outros jogadores também elogiaram a atuação e ressaltaram a importância da tranquilidade que o resultado trás. “Jogamos muito bem, era o que a gente esperava para ter tranquilidade. Só quero parabenizar o time pelo excelente jogo”, disse Otero.

Autor de um belo gol que inaugurou o placar, Cazares seguiu o mesmo discurso e elogiou o esforço do grupo, já projetando o próximo duelo na briga por uma vaga na Sul-Americana. “Estou muito feliz, o time correu e lutou o tempo todo. Estamos nos esforçando ao máximo e dando o nosso melhor dentro de campo. Agora é descansar para o próximo jogo”.

Na quarta-feira, o Atlético-MG vai receber o Botafogo. Já no fim de semana, visitará o Internacional, em Porto Alegre.