Alitalia anuncia retomada de voos e vai operar 36% a mais em junho ante maio

A Alitalia afirmou nesta quarta-feira (20) que retomará alguns voos, antes suspensos por conta da pandemia do novo coronavírus, em junho, mês em que deve operar 36% mais do que em maio. No total, a Alitalia voará em 30 rotas em junho, incluindo voos para Nova York, Espanha e Milão, informou a companhia italiana.

A Alitalia também espera operar 40% de seus voos planejados no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o cronograma pré-crise. “A oferta de voos aumentará de acordo com a tendência da demanda, que já está se recuperando em algumas rotas domésticas e se beneficiando da abolição progressiva por países estrangeiros das restrições de voos e passageiros da Itália”, afirmou o documento.

A Alitalia não suspendeu as operações durante o bloqueio causado pela crise do coronavírus, mas reduziu drasticamente seus serviços, especialmente em abril, quando operou em aproximadamente 10% da programação do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.