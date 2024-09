Alisson vira dúvida no Liverpool por problema físico e preocupa seleção brasileira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2024 - 10:44 Para compartilhar:

O goleiro Alisson virou dúvida no Liverpool para a rodada do fim de semana no Campeonato Inglês. O jogador não participou do treino de quinta-feira e pode desfalcar a equipe na partida contra o Bournemouth, no sábado, no Anfield. Ao mesmo tempo, Alisson se tornou preocupação para a seleção brasileira.

De acordo com o técnico Arne Slot, o jogador está enfrentando um problema muscular. “Acho que esse problema não veio do jogo com o Milan, aconteceu um pouco antes. Mas, depois do jogo com o Milan, ele passou a se sentir mais (o incômodo)”, disse o treinador, em referência à vitória sobre o Milan, na terça, pela Liga dos Campeões.

Cauteloso, Slot acredita que a eventual escalação de Alisson para sábado poderá prejudicar sua recuperação física. “Agora temos que esperar para ver se ele está pronto para jogar amanhã, ou temos que esperar mais alguns dias extras”, declarou o técnico do tradicional clube inglês.

Alisson vem sendo titular do Liverpool em todas as partidas da temporada europeia até agora, com boas performances, acompanhando o bom ritmo da equipe neste início de trajetória com o novo treinador, substituto de Jürgen Klopp.

O problema muscular do goleiro preocupa também o técnico Dorival Júnior, que convocará a seleção brasileira na sexta-feira que vem, dia 27, para os dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, marcadas para outubro. Alisson vem sendo titular também sob o comando de Dorival.