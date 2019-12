Alisson é eleito melhor goleiro do mundo no prêmio Bola de Ouro

Alisson foi o principal destaque brasileiro na festa da Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista France Football. O jogador do Liverpool foi eleito o melhor goleiro do mundo, recebendo o Prêmio Yashin, além de ter ficado em sétimo lugar na votação que envolveu atletas de todas as posições.

O Brasil tinha outro concorrente na disputa do prêmio de melhor goleiro, Ederson, do Manchester City. Mas assim como ocorre na seleção brasileira, em que Alison costuma ser o preferido de Tite, foi ele a vencer a premiação da France Football, com o seu companheiro ficando em terceiro lugar, atrás do alemão Ter Stagen, do Barcelona.

“É uma grande honra estar aqui com esses grandes jogadores e jogadoras. Quero agradecer minha família e minha mulher, que me apoiam em todos os lugares que vou. Aos meus pais no Brasil e a Deus. É uma grande honra ganhar a Champions League, prêmios individuais. Não me sinto sortudo, me sinto abençoado e agradecido por tudo o que Deus fez na minha vida. Agradeço meus companheiros de equipe e comissão técnica”, declarou o brasileiro.

Na última temporada, Alisson faturou os títulos da Liga dos Campeões da Europa e da Copa América. E teve ótimo rendimento nessa conquista, com apenas um gol sofrido na conquista da seleção brasileira. Também foi escolhido o melhor goleiro do mundo pela Fifa e do Campeonato Inglês, sendo vazado 20 vezes.

Recém-criado pela France Football, o prêmio de melhor goleiro teve outros sete concorrentes: E da quarta até a décima posição, em ordem, ficaram Jan Oblak (Eslovênia/Atlético de Madrid), Hugo Lloris (França/Tottenham), Manuel Neuer (Alemanha/ Bayern de Munique), Andre Onana (Camarões/Ajax), Kepa Arrizabalaga (Espanha/Chelsea), Wojciech Szczesny (Polônia/Juventus) e Samir Handanovic (Eslovênia/ Inter de Milão).

O futebol brasileiro também concorreu em outras categorias da premiação entregue pela renomada revista. Entre os jogadores, o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, ficou em 17º lugar. Já o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, ficou na 28ª colocação.

Já Vinicius Junior, do Real Madrid, concorreu ao prêmio de melhor jogador sub-21, sendo o quarto colocado. Nesse caso, o prêmio foi para Matthis de Ligt, zagueiro holandês que defendeu o Ajax na última temporada e agora está na Juventus. O segundo lugar da categoria foi inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, seguido pelo português João Félix foi o terceiro – ele trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid ao fim da última temporada.