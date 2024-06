Alisson dá apoio a Jandrei e celebra reencontro com vitórias no São Paulo: ‘Controlamos o jogo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 22:34 Para compartilhar:

O erro de Jandrei no fim do jogo no MorumBis, que propiciou o gol de honra do Criciúma e uma pressão desnecessária na vitória por 2 a 1, serviu para mostrar a união do elenco do São Paulo. Alisson, autor do primeiro gol, foi o primeiro a ir abraçar o goleiro, gesto repetido por diversos companheiros, como Michel Araújo e Luciano. O time celebrou a boa apresentação com “jogo controlado.”

A equipe paulista vinha de quatro jogos sem vitórias no Brasileirão, na última sendo goleada pelo Vasco, por 4 a 1, e as notícias de que Luciano e Arboleda tinham brigado com o técnico Luis Zubeldia e sendo “barrados” em São Januário não caíram bem no elenco.

A dupla acabou poupada por causa de dores musculares. Nesta quinta-feira, celebraram juntos o gol do atacante com dancinha e Alisson deu um abraço no treinador após abrir o marcador, demonstrando que a união de todos continua intactas e o apoio ao comandante, também. O meia ainda celebrou a boa apresentação.

“Tivemos controle do jogo o tempo todo e conseguimos nosso objetivo de vencer novamente”, avaliou Alisson, ao Première. “Tivemos uma sequência ruim e as pessoas já colocam que tem crise, que tem rixa com o treinador. Assim como estamos juntos na vitória, a gente sempre está junto na derrota e temos de parabenizar o grupo”, continuou.

Alisson ainda explicou o comportamento do elenco com Jandrei, que ficou bastante desolado com o erro e recebeu algumas vaias da torcida – vem sendo perseguido já faz algum tempo. “Nosso grupo é desse jeito. Quando a gente tá vencendo, e foram 13 sem perder, vamos comemorar, quando perde, vamos discutir, mas pelo bem da equipe. É uma família aqui dentro, todos brigando pela camisa do São Paulo.”

Na sétima colocação, colado no Athletico-PR, que abre o G-6 – faixa de zona de classificação à Libertadores, com 18 pontos diante de 19 dos paranaenses, o São Paulo agora se arma para mais um duro compromisso no MorumBis. No domingo, reencontra o ídolo Rogério Ceni e seu empolgado Bahia, às 16 horas.