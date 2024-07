Alisson culpa juiz por derrota em Minas: ‘Se for dar falta assim, vai ter falta o jogo inteiro’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2024 - 0:18 Para compartilhar:

O volante Alisson culpou o árbitro Marcelo de Lima Henrique pela derrota do São Paulo, por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte, diante do Atlético-MG. Segundo o jogador, os dois gols mineiros foram irregulares.

“A gente fica chateado pelo andamento da partida. O primeiro gol foi um lance muito duvidoso, onde o Luciano sofre a falta, no nosso ponto de vista. E acaba que o Luiz Gustavo tem um contato natural. Se ele for dar falta assim, vai ter falta o jogo inteiro. No segundo gol, o que chegou até nós atletas foi que teve algumas imagens que pega na mão (do Paulinho), outras imagens que não. Então, cara, tem que ter um pouco mais de vocês (jornalistas), porque estraga a partida, estraga tudo aquilo que a gente veio fazer aqui hoje”, disse o jogador.

Apesar de reclamar muito do resultado, Alisson destacou o desempenho da equipe tricolor, que jogou boa parte do segundo tempo com dez jogadores, após a expulsão do zagueiro Alan Franco. “Vamos valorizar o que a nossa equipe fez. Tivemos chance de empatar, tivemos chance de sair daqui com a vitória, mesmo com um a menos.”

O meio-campista demonstrou otimismo quanto ao futuro imediato do São Paulo no Campeonato Brasileiro. “Agora é bola pra frente. Temos um jogo na nossa casa, um jogo difícil contra o Grêmio e tenho certeza que a gente vai fazer uma grande partida”, disse Alisson, referindo-se ao duelo da próxima quarta-feira, no MorumBIS.