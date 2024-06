Alisson aponta Vinícius Júnior, Paquetá e Gabriel Magalhães como futuros líderes da seleção

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 15:30 Para compartilhar:

O goleiro Alisson apontou três nomes que possivelmente vão ser os novos líderes da seleção brasileira até ou mesmo depois da Copa de 2026. O jogador do Liverpool citou que, no momento, ele, Danilo e Marquinhos são os mais velhos e lideram de forma natural, mas que vê três nomes que estão no caminho.

“Vinicius Junior, apesar de jovem, tem levantado a voz para diversos assuntos, tem liderança técnica, tem o perfil para ser um dos líderes dessa nova geração”, afirmou o goleiro, que citou ainda o meio-campista Lucas Paquetá e o zagueiro Gabriel Magalhães.

“Liderança é algo natural na vida do atleta, não é imposta. Os líderes vão se sobressaindo. Uns falando, outros com atitudes, pelos gestos, lideranças técnicas. Aos poucos a gente vai ver as diferenças dos líderes mais técnicos e dos mais verbais”, disse o goleiro em entrevista coletiva em Orlando, nos Estados Unidos, onde a seleção brasileira se prepara para disputar dois amistosos antes do início da Copa América.

O Brasil enfrenta México (dia 8) e Estados Unidos (dia 12). E inicia a disputa do torneio a partir do dia 24, contra a Costa Rica.

AUGE

Aos 31 anos, Alisson mostrou ainda que está bem motivado não somente por estar na seleção, mas porque se vê em um grande momento profissional.

“Celebro o meu momento. Cada ano me sinto melhor. Hoje posso dizer que estou chegando no auge do goleiro, por conta da idade, espero que dure muitos anos. Cada vez vemos os goleiros tendo mais longevidade. Completo nove anos de seleção e com muita confiança”, afirmou Alisson.