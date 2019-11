Alison é homenageado pela marca de 200 jogos disputados pelo Santos

A entrada de Alison para um seleto grupo na história do Santos não foi esquecido pelo clube. Nesta sexta-feira, véspera do clássico contra o São Paulo, o volante recebeu uma placa e uma camisa de homenagem pela marca de 200 jogos disputados pelo time, alcançada em 31 de outubro, na vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na Vila Belmiro.

Alison iniciou a sua carreira nas divisões de base do Santos, aos 11 anos. Quinze anos depois, alcançou a marca com a camisa do time pelo qual se profissionalizou sendo que só defendeu outro clube na sua carreira, o Red Bull Brasil, em 2017, cedido por empréstimo.

Como entrou em campo mais duas vezes depois daquele duelo com o Bahia, Alison já soma 202 jogos disputados pelo Santos, com quatro gols marcados. “Cheguei uma criança, com 11 anos. São 15 anos de Santos. Estou mais maduro, muito feliz de receber essa homenagem”, disse o volante à Santos TV.

Só em 2019, são 37 jogos e um gol, sendo que neste sábado Alison deverá voltar a atuar e como titular, no clássico contra o São Paulo, como ocorreu no compromisso anterior do Santos pelo Brasileirão, diante do Goiás.

Na homenagem realizada pelo Santos, Alison recebeu a placa das mãos de Victor Ferraz, outro jogador que já superou a marca de 200 partidas disputadas pelo time – são 262. “Feliz por estar recebendo a homenagem de um cara que é um exemplo e de quem tenho o prazer de ser amigo. Agradeço ao Santos por me dar uma chance e acreditar no meu trabalho”, acrescentou Alison.