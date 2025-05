Alison dos Santos vence 400m com barreiras em competição organizada por Michael Johnson

O brasileiro Alison dos Santos voltou a brilhar nesta sexta-feira no Grand Slam Track, competição criada e organizada pela lenda Michael Johnson. Ele venceu os 400 metros com barreiras em Miami, assim como já fizera na primeira etapa do campeonato, na Jamaica, no mês passado. A vitória rendeu a premiação de US$ 100 mil (cerca de R$ 567 mil) ao brasileiro.

Alison cruzou a linha de chegada na frente, com o tempo de 47s97. O segundo colocado foi o inglês Chris Robinson (48s92), seguido pelo jamaicano Malik James-King (49s43). O tempo do brasileiro, duas vezes medalhista olímpico, está aquém das suas melhores performances. Alison tem o tempo de 44s54 como o seu melhor da carreira nesta prova. Na temporada, já registrou 45s52.

“Estou feliz por competir em Miami. O importante, além do tempo e de correr rápido, é levar os pontos para casa”, disse Alison, que mora perto da cidade onde compete neste fim de semana. Ele vive na cidade de Clermont, também na Flórida, nos Estados Unidos.

No domingo, ele volta para a pista para aprova dos 400 metros rasos. O brasileiro tentará emplacar a dobradinha, como fizera em Kingston, na Jamaica, na primeira etapa deste circuito, no início de abril. Na série inaugural, “Piu”, como também é conhecido, venceu as duas provas e levou 24 pontos para casa. Nesta sexta, somou mais 12.

Outras duas etapas do campeonato serão disputadas nos EUA, nos próximos meses: Filadélfia (30/5 a 1/6) e Los Angeles (27 a 29/6). Piu correrá os 400 m com barreiras e os 400 m rasos, por pontos, em todas as etapas.

O Grand Slam Track é um circuito com atletas de destaque, chamados de “racers”, nomeados como integrantes da Liga Grand Slam Track, e desafiantes, os “challengers”. Oito competidores, divididos em dois grupos de quatro fazem cada prova. As distâncias e provas em disputa são: velocidade curta (100m e 200m), barreiras curtas (100m ou 110m com barreiras), velocidade longa (200m e 400m), barreiras longas (400m com barreiras), meio-fundo (800m e 1.500m) e fundo (3.000m e 5.000m).

A pontuação final dos competidores será determinada pela ordem de chegada combinada entre as duas corridas. Em cada etapa estão em jogo US$ 100 mil para o vencedor. O Grand Slam Track terá um total de US$ 12,6 milhões em prêmios em dinheiro, além do cachê de participação pago aos competidores.