Alison dos Santos, o Piu, conquista bronze após chegar à final no sufoco em Paris-2024

Alison dos Santos, o Piu, chegou à final dos 400 metros com barreira na Olimpíada de Paris-2024 no sufoco. Na hora da decisão, contudo, mostrou porque sempre foi apontado com um dos favoritos. Nesta sexta-feira, o brasileiro terminou a disputa em terceiro lugar, repetindo a medalha de bronze conquistada nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Piu terminar a prova com o tempo de 47s26, atrás apenas do norueguês Karsten Warholm (47s06) e do americano Rai Benjamin, novo campeão olímpico da prova, com 46s46, melhor tempo da temporada. Trata-se dos mesmos integrantes do pódio da Olimpíada de Tóquio, com uma pequena mudança: Rai trocou a prata pelo ouro. E Warholm, recordista mundial da prova, teve que se contentar com a prata.

O brasileiro de 24 anos foi à final com uma dose menor de confiança, já que não teve o desempenho esperado nas semifinais. Ficou em terceiro lugar de sua bateria e conseguiu a classificação para disputar medalha por ter o quarto melhor tempo geral. Mesmo assim, mostrou frustração com o desempenho.

Ciente de que não tinha feito o seu melhor, Alison não se deixou abater e fez uma boa prova no Stade de France, nos arredores de Paris. Ele veio de trás e acelerou após pular a última barreira para conseguir alcançar o francês Clement Ducos, que havia o superado na semifinal. Chegou a se aproximar de Warholm, mas não o suficiente para ficar com a medalha de prata.

O brasileiro foi da glória ao drama durante o atual ciclo olímpico. Depois viver um ano de 2022 recheado de vitórias, ao conquistar o ouro do Mundial, em Eugene, nos Estados Unidos, e ser campeão da temporada da Diamond League, principal circuito da World Athletics, sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito.

O atleta paulista só voltou a competir em julho de 2023 e não obteve resultados expressivos até recuperar a forma na atual temporada. Chegou à Olimpíada de Paris-2024 como terceiro colocado do ranking mundial, atrás dos rivais Karsten Warholm e Rai Benjamin.