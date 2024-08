AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 17:02 Para compartilhar:

O brasileiro Alison dos Santos conquistou o bronze nesta sexta-feira (9) nos 400 metros com barreiras, em que o americano Rai Benjamin se sagrou campeão olímpico e o norueguês Karsten Warholm ficou com a prata.

Benjamin venceu com o tempo de 46 segundos e 46 centésimos, trocando de posição no pódio com Warholm (47s06), que foi campeão olímpico em Tóquio-2020.

Já Alison (47s26) repete o mesmo desempenho dos Jogos da capital japonesa, quando também ficou com o bronze.

