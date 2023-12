Alinne Rosa usa calcinha e buquê de flores para o Carnatal 2023: ‘Estão preparados?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/12/2023 - 21:05 Para compartilhar:

A cantora Alinne Rosa causou na chegada do Carnatal 2023, carnaval fora de época, que começou nesta sexta-feira, 8. A musa elegeu um look inspirado em um buquê de flores e esbanjou sensualidade ao optar por uma calcinha e um colete repleto de rosas vermelhas.

A musa do Carnaval de Salvador vai dividir o comando do ‘Bloco da Anitta + Bloco O Vale’, com a estrela pop, na capital do Rio Grande do Norte, Natal, na primeira noite da festa, que teve todos os abadás vendidos.

“E esse buquezão que está chegando para vocês? Estão preparados? Bora, meu Vale”, disse Alinne, convocando os fãs para a folia, com uma publicação em seu Instagram, momentos antes de dar início ao Carnatal, evento tradicional na capital potiguar.

“Que perfeição de mulher e de look”, escreveu um fã. “Chocada, mulher, chega engasguei”, revelou outra fã. “Que abdômen”, elogiou outro admirador da musa baiana.

O look foi produzido por Izaac Oliver, com Stylist de Luis Azevedo. A artista volta ao Carnatal para se apresentar na noite de estreia da edição 2023, que celebra 32 anos de história do evento.

