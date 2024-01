Alinne Rosa exibe barriga trincada em ensaio do Olodum

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/01/2024 - 22:05 Para compartilhar:

Alinne Rosa segue arrasando no esquenta do Carnaval 2024. Convidada especial para o ensaio do Olodum, na noite desta terça, 9, a cantora exibiu a barriga trincada em look com as cores do grupo.

Alinne surfou com um top de crochê, em produção 100% manual, e uma calça pintada à mão, assinada pelo estilista George Azevedo, com Stylist de Luis Azevedo.

“Eu amo fazer esse roteiro de participações nos ensaios de verão. Começamos no Cortejo Afro, hoje estou aqui com a turma do Olodum, me sinto em casa. É a Bahia”, diz Alinne.

A cantora segue preparando o bloco ‘O Vale’ para o sábado de Carnaval, em Salvador. O tema deste ano é ‘Zodíaco do Vale’ e os foliões terão abadás personalizados de acordo com os respectivos signos, mais uma inovação de Alinne para a folia.

