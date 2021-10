Alinne Moraes radicaliza e aparece com a cabeça totalmente raspada

Este sábado (23) foi um dia de grande surpresa para os fãs de Alinne Moraes. A atriz compartilhou um clique no Instagram em que aparece com a cabeça totalmente raspada, provavelmente para algum trabalho. Sem dar detalhes do motivo da mudança, a musa recebeu diversas perguntas dos seguidores.

“O que você está aprontando?”, questionou uma fã. “É maquiagem ou está raspada mesmo?”, perguntou outro. “O que será que vem aí?”, disse um terceiro.

Confira:

