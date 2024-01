Aline Wirley e Igor Rickli justificam por que não mostram os rostos dos novos filhos 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/01/2024 - 16:27 Para compartilhar:

O casal Aline Wirley e Igor Rickli compartilharam com os fãs porque não mostram os rostos dos novos filhos adotivos. O processo de adoção das crianças começou ano passado e em novembro eles viajaram até Manaus para conhecer as crianças pessoalmente. Eles já são pais de Antônio, de 8 anos.

“Está quase, daqui a pouquinho vai poder [mostrar o rosto]”, disse o ator.

“O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!”, completou Aline.

