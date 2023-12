Aline Wirley compartilha processo de adaptação do primogênito com os novos filhos: ‘Tem sido desafiador’

A atriz Aline Wirley comparilhou no seu Instagram como está sendo o processo de adaptação de seus três filhos. A artista, que já era mãe de Antônio, 9 anos, agora tenta adotar duas crianças com o marido, o também Igor Rickli.

No texto, a famosa elogiou a empatia do primogênito, mas disse que ele tem vivido alguns novos sentimentos por não ser mais filho único.

“Antônio é realmente um garotinho muito incrível. Ele desejou os irmãos tanto quanto nós, mas ainda assim não é fácil abrir mão de tudo o que ele conhecia como estrutura familiar”, disse.

“Durante muito tempos fomos só nós três e toda a nossa dedicação e atenção, minha e do Igor, sempre foram direcionados para ele. E agora tudo está se transformando. E, para ele, por mais que esteja feliz, também tem sido desafiador”, contou.

“Damos a ele espaço para que todo e qualquer sentimento se manifeste, e acolhemos. Ensinamos o Antônio desde muito cedo a falar o que sente, para que ele mesmo consiga se ouvir e aprenda a lidar com suas emoções”, explicou.

“É realmente muito especial vê-lo lidando bem e honestamente com as suas emoções. Entendemos que esse é um dos maiores ensinamentos que podemos deixar para os nossos filhos, e Antônio tem se saído muito bem. Ele me emociona”, completou.