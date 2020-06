Aline Riscado transforma piscina de casa em home office

Aline Riscado resolveu trabalhar e reforçar o bronzeado nessa quarta-feira (3). Ela transformou a piscina de sua casa, em home office. A modelo postou uma foto em que aparece sentada numa boia, com o notebook no colo, e é claro de biquíni.

Nos comentários, fãs se preocuparam com a possibilidade do notebook cair na água. “Eu tô digitando aqui tremendo de nervoso com esse computador dentro da piscina”, disse uma fã. “Menina que agonia, se isso cai na água”, afirmou outro. “Você é corajosa por ficar com o laptop assim, se fosse eu já teria caído na piscina”, escreveu mais um.

