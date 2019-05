Aline Riscado nega ‘rasteira’ em Sabrina Sato para ser rainha da Vila Isabel

A modelo Aline Riscado utilizou os stories do Instagram nesta segunda-feira (27) para negar boatos de que a empresa de cerveja a qual é garota-propaganda tenha pago R$ 3 milhões para ela ser rainha de bateria da Vila Isabel. Ela também afirmou que nunca quis ‘passar a perna’ na apresentado pelo posto na escola de samba.

“Quem me conhece um pouco, quem já me entrevistou outras vezes em outros carnavais, sabe que eu amo carnaval, mas deixei de sair em escolas de samba há uns 3, 4 anos, porque é muita responsabilidade. Por vontade minha, porque convite não deixou de surgir. Ano passado tive convite para ser rainha de escolas boas, mas não estava preparada pra assumir esse compromisso. Esse ano, o presidente veio me me chamar pra ser rainha da Vila e, juro pelo meu filho, a primeira coisa que perguntei foi: Sabrina já sabe? Por que ela está saindo e eu entrando?”, disse Aline.