Aline Riscado exibe bumbum em foto com fantasia de Carnaval

Ahhh bem que eu queria desfilar o popozão hj de novo na avenida!!!😒 Inclusive acho injusto com minha @unidosdevilaisabel a gente ñ desfilar hj, mas quem sou eu! 🤷🏽‍♀️😅 Mas o que realmente importa é que fizemos um lindo Carnaval desde os ensaios até segunda feira quando entramos com tudo na Sapucaí!! 👏🏾💙 Tenho MUITO orgulho de dizer: SOU UNIDOS DE VILA ISABEL!!!💪🏾👊🏾✨ Hoje eu desejo às escolas campeãs que se divirtam MUITOOOO!!! 🙏🏾🙌🏾 Vai ser lindo assistir toda essa alegria pra, finalmente, fechar o Carnaval 2020!!! Partiu Sapucaí meu povo!!! 😜 📸 @ygormarques