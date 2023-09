Aline Mineiro revela que sua participação no ‘De Férias com Ex’ foi bem intensa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2023 - 9:40 Compartilhe

Aline Mineiro é um dos grandes nomes que a MTV anunciou no “De Férias com Ex Salseiro Vip” na última semana. A atriz e influenciadora conta que entrou no programa disposta a viver aquela aventura intensamente, e por que aceitou entrar no programa.

“Decidi aceitar esse desafio porque sempre fui apaixonada por experiências que me transportam para lugares inusitados e totalmente fora do meu cotidiano. Sou caçadora de aventuras e exploradora do meu eu”, disse.

“Sou feita de diferentes versões e em cada nova oportunidade eu descubro mais algumas que vão se somando ao longo da minha história. Algumas eu gosto, outras nem tanto, mas todas fazem parte de mim e devo tratá-las com muito carinho”, completou.

Na sequência, conta que não se arrepende de nada que tenha feito no programa: “A cada nova experiência eu saio mais madura, nunca arrependida, mas sim com lições para repensar e ressignificar”.

“Não tenho medo de viver, ser intensa e me entregar. Isso hoje em dia já é um grande diferencial, pois grande parte das pessoas apenas existem”, concluiu.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias