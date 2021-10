Aline Midlej fala sobre os 25 anos da GloboNews

Toda sexta-feira, a âncora do “Jornal das Dez” da GloboNews, Aline Midlej, fala sobre os acontecimentos mais marcantes da semana. Em uma de suas crônicas, publicada no seu perfil do Instagram, fala sobre episódios de racismo e violência na fronteira do México com os Estados Unidos.

Depois, ela fala sobre o fato de o Brasil ter virado piada na imprensa internacional após a passagem do presidente Jair Bolsonaro por Nova York. De acordo com entrevista ao O Globo, ela explica que precisamos de uma boa dose de esperança para não sucumbir.

“A gente segue, sempre buscando sentido e consciência mesmo em notícias tão duras, sem perder a ternura jamais”, afirmou.

“Minhas colheitas profissionais aconteceram neste momento trágico [de pandemia], mas que também se traduz em humanidade na televisão. Se não consigo, tento muito viver a notícia”, disse.

Como a apresentadora encontrou sua fé no candomblé, ela expressa suas convicções usando branco toda sexta-feira. “É uma coisa pensada”, explicou.

