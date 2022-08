Aline Gotschalg fala sobre tratamento de câncer: ‘Logo estarei 100%’

Da Redação 10/08/2022 - 14:14 Compartilhe

Aline Gotschalg usou suas redes sociais para agradecer o carinho que está recebendo dos fãs. A ex-BBB revelou, na última semana, que teve que se submeter a uma cirurgia por causa de um câncer na tireoide.

“Oi maravilhosos! Não estou sabendo nem por onde começar (risos). Acho que não tem outra forma, se não for agradecendo as mensagens carinhosas e acolhedoras. Eu estou ótima. Me recuperando super bem. Logo, logo, estarei 100%”, disse ela no início da tarde desta quarta-feira (10).

Aos 31 anos de idade, a ex-BBB, casada com o comentarista esportivo Fernando Medeiros, que já havia tranquilizado os fãs, contou como foi o diagnóstico. “Descobri porque Deus é maravilhoso e escutei meu anjo da guarda. Não tive nenhum sintoma e também nunca havia feito ultrassonografia de tireoide pois em todos os meus exames e sangue ela estava funcionando normalmente”, iniciou.

Na sequência, prosseguiu: “Alguma coisa (Deus) dizia para eu fazer esse ultrassom e, dessa última vez que realizei todos os meus exames, incluí essa ultrassonografia. No ultrassom, foi possível ver dois nódulos e pela características deles precisei fazer biópsia. Foi quanto tempo diagnóstico de tumor maligno”.

Aline mostrou aos seguidores a cicatriz após a cirurgia para a retirada do tumor. “Já vi até a cicatriz no retorno com meu médico”, disse.