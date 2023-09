Aline Dalcin: especialista em desenvolvimento humano, lança seu primeiro livro, ‘Ser para ter: 12 passos para uma vida plena’, e ajuda pessoas a obterem autoconhecimento e sucesso em todos os âmbitos da vida.

Agência Marcas de Credibilidadei Agência Marcas de Credibilidade https://istoe.com.br/autor/agencia-marcas-de-credibilidade/ 01/09/2023 - 13:56 Compartilhe

Há mais de dez anos, Aline Dalcin estuda sobre desenvolvimento humano, e tem se destacado em palestras, mentorias, voltadas para o autoconhecimento. Aline Possamai Dalcin, 41 anos, nascida em São Borja-RS, casada, mãe de duas filhas, Isabelle e Nicolle, empresária, mentora, autora, pedagoga de formação, terapeuta holística, palestrante, agropecuarista e comunicadora, tem transformado a vida de milhares de pessoas através do seu conhecimento e experiência, ajudando as pessoas a entrarem no mundo do autoconhecimento e auxiliando para que elas possam encontrar as ferramentas certas e personalizadas para o seu perfil, para que consigam avanços e obtenham sucesso em todos os âmbitos da vida.

Aline Dalcin tem impactado milhares de vidas por meio de seus ensinamentos compartilhados em suas redes sociais, palestras e mentorias. Aline casou-se muito jovem, com apenas 16 anos, com o agropecuarista Ezequiel Dalcin. Foi mãe também muito cedo, auxiliava o esposo na área da agropecuária, retornou aos estudos com 30 anos, onde se dedicou inteiramente, focou no autoconhecimento e percebeu que poderia contribuir ainda mais na vida das pessoas. “Eu casei muito jovem, tinha uma vida simples na roça, construir a minha família, que sempre foi o meu sonho. Com muita determinação trabalhei minha timidez e me tornei comunicadora, de uma mulher do campo, levo para o mundo a importância do autoconhecimento. Minha história mostra que sim, como dona de casa, mãe, esposa, podemos ir muito além, não importa idade ou classe social, basta nos conhecermos e persistirmos no que acreditamos”, disse.

Aline está lançando seu primeiro livro, “Ser para ter: 12 passos para uma vida plena”, a obra aborda uma jornada rumo a plenitude, e a cada capítulo são apresentados os pilares para uma vida plena e suas respectivas ferramentas, a fim de que se encontre a inteireza a partir do cuidado em todas as esferas da vida: mental, emocional, espiritual e energética.

“Tudo está interligado, e a partir do processo de autocuidado, restauração, limpeza da mente, desintoxicação das emoções e reequilíbrio de quem somos, o caminho de “Ser para Ter” se tornará o curso natural da vida. Nós escolhemos muitas coisas nesta vida. Queremos ter muitas coisas, pedimos tanto, porém precisamos entender que para “ter” primeiro temos que “ser”, e isso apenas é possível alcançar quando nos fundimos com a energia daquilo que desejamos. Essa obra traz desafios e uma jornada de autoconhecimento”, explicou a autora.

Em seu livro, Aline também pontua que com a aplicação consciente dos 12 passos, o leitor poderá harmonizar sua vida em três pilares fundamentais: saúde, relacionamentos e situação financeira. A autora, que é especialista em desenvolvimento humano e autoconhecimento, explora as mais variadas técnicas que levam o leitor a ter mais consciência sobre si mesmo, seus objetivos, seus medos e tudo aquilo de que necessita para alcançar o que deseja e autoconhecimento em diversos aspectos da vida.

ALINE É REFERÊNCIA NO PAÍS E TEM TRANSFORMADO A VIDA DAS PESSOAS ATRAVÉS DE SUAS TÉCNICAS E ENSINAMENTOS

Aline tem se destacado no Brasil e também internacionalmente pelo seu trabalho, onde tem recebido diversos prêmios. A comunicadora já recebeu importantes prêmios em Paris (França), em Londres (Inglaterra), na Califórnia (Estados Unidos) e em setembro deste ano receberá o prêmio Notáveis, em New York, e em outubro pelo segundo ano consecutivo, a receberá o prêmio Top Of Mind international, em Londres (Inglaterra).

Ela tem formação nas mais diversas áreas do autoconhecimento, entre elas Constelação Familiar, Análise Comportamental, PNL, Theta Healing, Coaching Sistêmico entre outros.

Sobre sua missão de vida, ela afirma que é por meio da expansão da consciência, incentivar pessoas a viver de maneira integral e plena. “Minha missão é mostrar as pessoas o caminho do autoconhecimento e desenvolvimento humano, para que elas se ressignifiquem e evoluam em diversas áreas da vida. Minha frase de vida se resume a: ‘conhecimento de tudo é poder, porém o autoconhecimento é mais poderoso ainda e reconhecer-se é exponencial’. Nós somos nossas escolhas e reconhecermos quem somos torna nossa jornada melhor”, concluiu a empresária.

Todo sucesso e reconhecimento de Aline Dalcin vem das experiências que acumulou ao longo dos seus mais de 10 anos de estudo, em sua rede social com mais de 120 mil seguidores, ela inspira e encoraja as pessoas a transformarem seus sonhos em realidade, além de compartilhar diariamente seu conhecimento e métodos sobre motivação, autoconhecimento, plenitude, empreendedorismo, metas e objetivos de vida.

Jornalista Daniela Duarte

