Aline Campos mostra ferimentos após acidente de moto: ‘Estava carne viva’

Aline Campos usou seu Instagram neste sábado, 24, para compartilhar detalhes de seu acidente de moto em Bali, na Indonésia, com o namorado Jesus Luz. Segundo a atriz, a situação foi um “livramento” e, por isso, vale comemorar neste fim de ano.





“Teoricamente, foi tranquilo. Poderia ter sido muito pior. A gente é muito grato e considera que foi um livramento. A gente não quebrou nenhum osso, foram mais arranhões. Principalmente e mais profundamente em mim, que estava na frente. Eu arranhei bastante meio seio esquerdo e o braço. Estou cheia de pomada”, declarou, mostrando o ferimento; veja:

Aline garantiu que eles foram bem atendidos pelos médicos locais. No entanto, expôs que os profissionais não os orientaram bem sobre a melhor forma de troca dos curativos. “A gente ficava mais tempo com o curativo do que deveria. Como a gente estava com a carne viva, exposta, o ideal era sempre trocar o curativo e colocando pomada para não grudar”, explicou.

Apesar da situação ter sido “tranquila”, como descrito por ela, o ferimento demandava cuidados especiais. Contudo, somente ao chegar no Brasil o casal recebeu as devidas orientações. “Quando a gente voltou para o Brasil, com algumas horas sem trocar o curativo, fui tirar o curativo e ele não saía. Sentia que era a minha pele cicatrizando por cima da gaze. Chamei uma enfermeira, que também tentou. A gente deixou de molho e fez o possível para não agredir minha pele. Ela disse ‘Aline, você vai ter que ser corajosa. Em vez de puxar aos pouquinhos, o melhor é puxar de uma vez’. Aos pouquinhos, já estava doendo muito. Foi a pior dor física que já senti. O processo de cicatrização começou do zero. Olha que sou forte para dor, mas sofri mais do que no meu parto, e tive parto normal”, detalhou.





Por fim, a atriz declarou que segue tratando a ferida e, nesse período, seguirá afastada dos banhos de sol. “Não vou poder pegar sol, mas está tudo bem porque estou viva, inteira com saúde”, destacou.

